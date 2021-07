Nepreslišano: Vlado Miheljak, kolumnist

To, kar se v teh dneh dogaja, podobe, ki gredo v svet, niso le podobe paranoičnega kraljeviča in njegovega primitivnega spremstva, so podobe Slovenije. Tako kot vse primitivnosti niso le spričevalo Orbana, ampak Madžarske. In noben kolesarski uspeh, košarkarski triumf in vsi drugi izvrstni športni in umetniški dosežki, ki so se v teh dneh zvrstili, ne morejo prikriti slabe podobe, ki jo v zadnjem času širi Janša po Evropi in svetu. Noben resnejši evropski in svetovni medij že mesece ne zapiše kakšnega pozitivnega sporočila. Ne le liberalni časopisi in mediji, celo konservativni, do nedavna SDS in Janši tradicionalno naklonjeni Frankfurter Allgemeine Zeitung.