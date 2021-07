Eno takih so si na račun davkoplačevalskega denarja (ne svojega, se razume) privoščili trenutno vladajoči, no, še bolj natančno, ko že omenjam glavo, predsednik SDS v vlogi predsednika vlade.

Predmet mojega gneva je brošurica Stali smo in obstali, ki smo jo državljani – ne po svoji volji – dobili na dom in v kateri se spet prodaja že »postano« zgodbo o osamosvojitvi, kakor jo vidijo veliki vodja in njegovi slepi sledilci. Če pazljivo berete vsebino, boste na koncu ugotovili, da nas je osamosvojila malo večja desetina zaslužnih in neustrašenih (zgodbe o skrivanju v kleti Cankarjevega doma kar ne potihnejo) »osamosvojiteljev« z velikim vodjo na čelu. Če bi imeli najmanjši namen narediti publikacijo za vse Slovence, potem bi v kolofonu pač morali prebrati še kakšno »normalno« ime in v vsebini še kar nekaj Slovencev z drugega pola, tako pa je že samo iz tega podatka kričeče jasno, da je tudi vsebina pričakovano »neuravnotežena«. Ne bojim se, da bi se oglasil predsednik države in okaral svojega mentorja, da se to pač ne spodobi in da se je treba vsaj malo obvladovati. Da ni tako, smo imeli priložnost videti na samem začetku predsedovanja v velikem formatu Evropske unije, ki pa za zdaj razen retorične kritike ni pokazala nobene želje, da bi ustavila Janšo na njegovem pohodu na neodvisno novinarstvo, sodstvo in civilno družbo. Pa pustimo »postano župo«, grem raje na polje, ki ga kot grafik odlično poznam, saj sem vse življenje živel z grafiko in ta poklic in njegovo poslanstvo zares cenim.

O vsebini omenjene brošure sem že nekaj povedal, zdaj pa na materialni del. Ta vlada z denarjem zares dela kot svinja (se oproščam omenjeni zlorabljeni živalski vrsti) z mehom. Izračun stroška tiska 800.000 izvodov (po stari ceni, pred zadnjo podražitvijo) pokaže ceno 75.000 evrov. Zdaj pa se primite za denarnico, prištel bom še strošek za pošiljanje po pošti (cenik Pošte Slovenije): 600.000 evrov! Na Pošti Slovenije so mi rekli, da je vseeno, ali pošljem en komad ali 800.000. Seveda lahko samo upam, da so brošure raznašali gratis… Torej dobimo skupni strošek 675.000 evrov. Za kakšen učinek in dobrobit Slovenije?

In še ena mala »umazana« podrobnost; v kolofonu navedena tiskarna nima rotacijskega ofseta, čeprav je navedena kot tiskar tiskovine. Spet delo za raziskovalne novinarje, kam je zares šel davkoplačevalski denar…

Brez slabe vesti lahko rečem, da je ta vlada poleg moralne škode (ponovno razdvajanje na naše in vaše, na zaslužne in »izdajalske«…) povzročila tudi veliko materialno oškodovanje družbe. Za omenjeni znesek bi lahko nabavili tisoč bolj potrebnih stvari za denimo hirajoče javno zdravstvo; izbiro, kaj bi nabavili, prepuščam bralcem, sodržavljanom.

Prvemu predsedniku države Milanu Kučanu se kar jaz opravičujem za vse, kar je oziroma kar ni zapisano v brošuri o njem, pa tudi vsem drugim, ki vedo marsikaj, kar bi navadnega človeka že zdavnaj poslalo za zapahe, pokvarjenemu politiku, ki peha državo že tri desetletja v nesrečo, pa ne pride do živega.

Glede na razmerje sil v tej državi in vedenje, da trenutna politika predstavlja maksimalno četrtino volilnega telesa, sem tudi sam mnenja, da bi vse dileme najlažje in najpravičneje rešili z obvezno volilno udeležbo. Brez te bo politika vseh barv vedno lovila v kalnem in nikoli ne bo dobila izstavljenega računa za povzročeno škodo – glej znesek zgoraj… In za sprenevedanja ter zavajanja, kot jih izvaja s podporo izdajalskih poslancev v primeru referenduma glede zakona o vodah. Prav ta referendum bo preizkus državljanske ozaveščenosti in zrelosti.

Srečo Knafelc, Krvava Peč