Jodie Foster: Prejemnica častne zlate palme na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu

Ameriška igralka, režiserka in scenaristka Jodie Foster je v filmskem poslu že več kot pol stoletja. Film ji je bil položen v zibko, saj je bila njena mama filmska producentka. Do tretjega leta je že znala brati in odtlej je brala scenaristične vrstice. Na svetovni zemljevid jo je leta 1976 izstrelila vloga mlade prostitutke v Taksistu režiserja Martina Scorseseja. Je dobitnica dveh oskarjev in številnih drugih nagrad. Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu je ta teden prejela častno zlato palmo za briljantno kariero, edinstveno osebnost in zavezanost pomembnim vprašanjem našega časa.