Javni poziv državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev je ministrstvo objavilo na podlagi tretjega odstavka 71.d člena v zvezi z 71.č členom zakona o državnem tožilstvu.

71.č člen v petem odstavku določa, da mora državnotožilski svet oblikovati listo treh kandidatov za imenovanje evropskega tožilca, ki jo pravosodno ministrstvo nato posreduje v seznanitev vladi, ta pa jo predloži naprej pristojni instituciji EU. To pomeni, da mora za obe razpoložljivi mesti pripraviti seznam s po tremi kandidati, skupno šest.

Izbrana kandidata iz prejšnjega razpisa Tanja Frank Eler in Matej Oštir sta junija na upravnem sodišču vložila tožbo zoper sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev in predlog za začasno odredbo, v katerem sta med drugim zahtevala, da se do pravnomočnega zaključka upravnega spora prepove objava novega javnega poziva k vložitvi kandidatur.

Upravno sodišče je prejšnji teden njuno tožbo zavrglo, saj da sta jo vložila prezgodaj, še preden sta prejela sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Po neuradnem poročanju Radia Slovenija naj bi sklep vlade prejela danes, na voljo imata 30 dni časa za vložitev nove tožbe.

Vlada se je konec maja odločila, da se ne bo seznanila s sklepom o imenovanju dveh delegiranih evropskih tožilcev, ki ju je predlagal državnotožilski svet. Namesto tega je ministrstvu za pravosodje naložila, naj nemudoma objavi nov poziv k vložitvi kandidatur za omenjena položaja. Tedanja pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je zaradi tega odstopila.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je začelo delovati 1. junija, čeprav do takrat od 22 sodelujočih držav delegiranih tožilcev nista predlagali Finska in Slovenija. Finska je medtem z EPPO že dosegla dogovor glede imenovanja tožilcev.