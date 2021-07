Se pisatelji dovolj dobro zavedamo časa, v katerem živimo?

Nagrade za literaturo, za umetnost so pomembne. Sploh v današnjem času, ki je površen, nasičen z informacijami in lažnimi resnicami, obseden s hitrim in lahkim uspehom, preplavljen z zabavljaško kulturo… Zato imajo danes nagrade za umetnost več nalog, več poslanstev. Predvsem naj bi nagrajevale kvalitetno literaturo, napisano z jezikovno spretnostjo in izvirnostjo. Bralstvo naj bi opozarjale na književnost, ki ni všečna in ni namenjena zgolj preganjanju prostega časa. Ob vsem tem ni zanemarljivo, da ima kvalitetna literatura tudi moč, da nam povrne vero in upanje v etične in moralne vrednote, ki jih je današnji čas popolnoma izničil.