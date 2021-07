Zadnja pika: Oj, Triglav, moj dom

Mnogo let, več kot 100, smo čakali in, kot kaže, bomo tudi dočakali prepotreben drugi del slovite knjige o gorskem očaku, ponosu našem in simbolu – Triglavu. Pelje se nam namreč nadaljevanje slovite slovenske pripovedi »Moja hoja na Triglav« izpod peresa Janeza Mencingerja. Le kdo, le kdo bi lahko bil kos tako zahtevni nalogi? Kdo je literarno in jezikovno tako vešč, planinsko usposobljen, pogumen in dovolj domoljuben, da bi se lotil takšnega podviga, ob katerem se, draga bralka in spoštovani bralec, navadnemu smrtniku ustavi dih? To je, saj se vam že svita, en drugi Janez – premier naš in v naslednjega pol leta nedvomno najpomembnejša persona v EU.