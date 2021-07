Prva Inuitka na visokem položaju v Kanadi

Kanada je z imenovanjem prve Inuitke na enega od najvišjih položajev v državi začela proces sprave s prvotnimi prebivalci Kanade, ki so v minulih tednih z razkritjem več sto grobov ubitih otrok, nasilno ločenih od njihovih družin v času kolonialne nadvlade, še enkrat podoživljali temno plat zgodovine svojega ljudstva. Dolgoletna aktivistka inuitske skupnosti, 73-letna Mary Simon, je namreč na predlog kanadskega premierja Justina Trudeauja in s potrditvijo kraljice Elizabete II. postala nova generalna guvernerka Kanade. Kot prva Inuitka bo tako kot njenih 29 predhodnikov med svojim petletnim mandatom imenovala nove vlade, sklicevala zasedanja parlamenta ali ga razpuščala, podpisovala sprejeto zakonodajo in kot vrhovna poveljnica imela tudi zadnjo besedo pri vojski. Ker je otrok iz mešanega zakona, se je od matere naučila inuitskih tradicij, od očeta pa je dobila kulturološko ozadje belopoltih. Zdaj pravi, da se lahko prav zaradi tega postavi v čevlje vseh ljudi v Kanadi. Predvsem si želi prispevati k spravnemu procesu, ki v Kanadi s prvotnimi ljudstvi še zdaleč ni zaključen. Inuitska združenja, v katerih je med svojo kariero delovala tudi sama, so pozdravila njeno imenovanje. Po delu v civilnodružbenih organizacijah, kjer se je v pogajanjih z vlado borila za inuitske pravice, je bila Simonova nekaj časa aktivna v javni upravi. Med drugim je bila tudi prva inuitska veleposlanica Kanade na Danskem. Čeprav je prevladovalo navdušenje nad njenim imenovanjem, so v enem izmed združenj prvotnih prebivalcev Kanade opozorili, da je bila imenovana na mesto, ki se povezuje še s kolonialnim obdobjem.