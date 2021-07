Umetniki za več empatije do beguncev

Konec julija deklica Amal začenja 8000 kilometrov dolgo pot čez Evropo. Mlada sirska begunka bo iskala svojo mater, ki se je na pot podala že pred njo. Amal ni tako majhna deklica. Velika je 3,5 metra. Tudi ni živa oseba, temveč lutka, ki jo bo na njeni dolgi poti od sirsko-turške meje čez Turčijo, Grčijo, Italijo, Francijo, Švico, Nemčijo, Belgijo in vse do Velike Britanije premikalo devet lutkarjev. Deklica Amal je projekt krepitve empatije do beguncev, ki so se in se še vedno podajajo na dolgo pot v Evropo. Njen štirimesečni pohod od Gaziantepa do Manchestra je del širšega festivala Dobra priložnost, ki bo širom po Evropi potekal v tem času z istim ciljem – povečati razumevanje in empatijo do beguncev. Lik deklice Amal je preslikava lika iz gledališke predstave Džungla, ki so jo pred leti uprizarjali v begunskem taborišču Calais ob Rokavskem prelivu. Tako kot takrat tudi tokrat mala Amal ponazarja ne zgolj vratolomno pot beguncev v boljšo prihodnost, temveč predvsem pot mnogih otrok, ki so se z vojnih območij na pot proti Evropi podali brez staršev. Amal celotne poti ne bo opravila peš, temveč se bo zanašala na prevoz domačinov. Na njihovo pomoč pri prenočitvi ali hrani bo skupaj z lutkarji računala tudi v krajih, kjer se bo ustavila. Skupaj naj bi vzdolž poti imela okoli 70 postankov, kjer se bodo ob njenem prihodu odvijale različne kulturne dejavnosti, otroci pa bodo Amal pozdravljali tudi z lutkami, ki jih bodo izdelali sami. »Pohod bo slavje potenciala beguncev in otrok. To ne bo marš bede, temveč marš ponosa,« je za Guardian dejal eden od umetniških vodij projekta Amir Nizar Zuabi.