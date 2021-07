Na parado v visokih petah

Klasična vojaška oprema vključuje uniformo in dobro obutev. Toda v Ukrajini so si za praznovanje 30. obletnice razglasitve neodvisnosti države na obrambnem ministrstvu zamislili, da vsaj del obrambnih sil na parado pošljejo v obutvi, ki jo sicer vojakinje uporabljajo v prostem času. Del več kot 31.000 vojakinj, ki služijo v ukrajinski vojski, bo na paradi tako korakal v visokih petah. Vaje za to edinstven mimohod ob častni tribuni v maskirni uniformi in črnih čevljih z visokimi petami so se že začele. »Nekoliko težje je kot korakanje v vojaških škornjih, a se trudimo,« je dejala Ivana Medvid, ena izmed vojakinj. Čeprav so vojakinje sledile ukazu obrambnega ministra, se je v ukrajinski politiki in družbi na vodilne na obrambnem ministrstvu usul plaz kritik. Podpredsednica parlamenta Olga Kondratjuk je dejala, da je paradiranje vojakinj v visokih petah za ženske ponižujoče in da bi se oblasti vojakinjam, ki na fronti branijo domovino, morale za takšno idejo opravičiti. Krepijo se glasovi, ki zahtevajo parlamentarno preiskavo dogajanja, kajti obrambno ministrstvo je čevlje z visoko peto nabavilo po šestkrat višji ceni, kot podobna obutev stane v trgovinah. Poslanka Ina Sovsun ne meni le, da gre za posmehljiv odnos do žensk, temveč da vojakinje zaradi paradiranja v takšnem obuvalu lahko doletijo tudi poškodbe. Obrambni minister Taran je nato sprejel skupino vojakinj, ki so mu potarnale, da je v več kot pet centimetrov visokih petah preprosto neudobno korakati. Minister je premislil in naročil nabavo nove, »primernejše in bolj ergonomične obutve« za paradirajoče vojakinje. Toda visokim petam se minister ne bo povsem odpovedal. Z obrambnega ministrstva so namreč sporočili, da bi preizkusno obutev, če bi se izkazala za sprejemljivo, lahko potem zagotovili vsem pripadnicam ukrajinske vojske.