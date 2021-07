Navijač za navijačico

Ko je pred dnevi Anglija Nemčijo izločila z evropskega nogometnega prvenstva, so televizijske kamere v trenutku poraza na stadionu ujele majhno deklico, ki je z licem, polnim solz, objokovala poraz svoje reprezentance. Slika deklice se je kmalu zatem znašla na spletnih družbenih omrežjih, kjer so se mnogi angleški navijači deklici posmehovali in jo zelo grdo žalili. Izbruh sovraštva do navijačice je razhudil 51-letnega waleškega poslovneža, zato je na spletu sprožil simbolično zbirateljsko kampanjo donacij za deklico, da bi popravil njen vtis o Angležih in zbral nekaj funtov za majhno darilce, čeprav sploh ni vedel, kdo je ta deklica. »Dovolj je bilo tega,« je o netolerantnosti v svoji državi pred dnevi razlagal Joel Hughes. Za cilj si je zastavil zbrati 500 funtov, ki bi jih podaril deklici, toda odziv njegovih sodržavljanov na zbirateljsko kampanjo je presegel vsa pričakovanja. Zbral je že več kot 32.000 funtov. Zbran denar in pozitivni odzivi na njegovo kampanjo vendarle kažejo, da ksenofobija v Veliki Britaniji ni prisotna v celotni družbi. Vendar Hughes vztraja: »V Veliki Britaniji obstaja glasna večina, ki zakriva dobro plat Velike Britanije in uničuje njen ugled ter naše odnose s prijatelji in partnerji v Evropi.« Ko so odkrili dekličino družino, je ta dejala, da želijo zbran denar podariti Unicefu, je poročal BBC. Hughes pa poleg številnih pozitivnih odzivov zdaj tudi sam doživlja izbruhe sovraštva. Rojaki ga zaradi solidarnostne geste in sočutja z deklico zmerjajo z zgubo, nacistom in pedofilom.