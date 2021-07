Pandemsko izčrpavanje policije

Slovenska policija je bila konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja na pravi strani zgodovine. Ta kapital je uživala skoraj 30 let, tudi v obliki velikega zaupanja državljanov v delo policije. Slednje pa je lani strmoglavilo. To je potrdila tudi policijska raziskava. Leta 2018 je 66,6 odstotka vprašanih odgovorilo, da policiji zaupajo ali ji celo povsem zaupajo. Danes je takšnih le še 30,5 odstotka. Hkrati je nezaupanje v delo policije leta 2018 izrazilo le 16,5 odstotka vprašanih, danes pa kar 49,9 odstotka.