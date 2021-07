Boris Dežulović: Biti Slovenec

Tako nekako si predstavljam najhujše nočne more Janeza Janše. Ko prevzame predsedovanje Evropski uniji, se slovenski premier Janez Janša privleče domov, utrujen zaspi in sanja čudne sanje: igra se kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Tokiu, igra se sam finale turnirja, igra se v litovskem Kaunasu in v Kaunasu igra majhna Janševa Slovenija proti močni domači Litvi, ki ima v svoji zbirki enajst svetovnih, evropskih in olimpijskih medalj. Na tribunah Arene Žalgiris je 15.000 Litovcev, tam je v prvi vrsti strašni Arvydas Sabonis, na parketu njegov sin Domantas, nasproti vsem njim pa – Luka Dončić.