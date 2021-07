Nadzorni svet STA podpira prizadevanja tako STA kot tudi vladnega urada za komuniciranje za usklajevanje odprtih vprašanj. A to ne more biti razlog za to, da bi se nadaljevala ustavitev financiranja javne službe STA, so v sporočilu za javnost zapisali v nadzornem svetu STA.

STA namreč že 190 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade.

Kot so še sporočili, so začeli tudi postopek za izbor direktorja STA za mandatno obdobje petih let, saj zdajšnjemu direktorju Bojanu Veselinoviču mandat poteče konec leta. Razpis za izbor direktorja bo 1. septembra objavljen na spletni strani STA.