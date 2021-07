Morebitne očividce in vse voznike, ki jih je voznik s svojo vožnjo ogrožal, prosijo, naj pokličejo na telefonsko številko 113.

Kot so pojasnili, so voznika osebnega vozila Audi A6, ki je z nevarno vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu, opazili nekaj čez 11. uro. Na znake policistov ni ustavil in je nadaljeval vožnjo, pri čemer je vozil tudi po pločnikih ter zapeljal v križišča pri rdeči luči. Na Šaleški ulici je trčil v policijsko vozilo in se pri postopku policistom uprl ter enega poškodoval.

Voznika so policisti pridržali in mu zasegli vozilo. Po zbranih obvestilih ga bodo kazensko ovadili.