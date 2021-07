Premiere višegrajske četverice, madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, poljskega premiera Mateusza Morawieckega, češkega Andreja Babiša in slovaškega Eduarda Hegra je pred delovnimi pogovori v Narodni galeriji pričakal manjši protest pripadnikov LGBTIQ skupnosti v Sloveniji, ki je nasproti prizorišča pogovorov izobesilo mavrične zastave. Tako kot druge mavrične zastave v teh dneh po Evropi, so tudi te bile namenjene protestu ob sprejetju nove madžarske zakonodaje, ki prepoveduje informiranje mladoletnih o drugačno spolno usmerjenih pod pretvezo, da gre za zaščito pred pedofilijo.

Zaradi tega zakona, ki velja od včeraj, evropski parlament ostro nastopa proti vladi Viktorja Orbana. V resoluciji, ki so jo evropski poslanci sprejeli včeraj, med drugim komisijo pozivajo, naj zamrzne izplačilo evropskih sredstev Madžarski, dokler ta ne bo začela spoštovati temeljnih vrednot. Proti tem pozivom in tudi obsodbi madžarskega zakona je na tiskovni konferenci vnovič ostro nastopil Viktor Orban. »Evropski parlament je iz vladavine prava naredil džihad zoper evropsko enotnost,« je dejal madžarski premier, ki je slovenskemu predsedstvu tudi zaželel, da se bo soočalo z realnimi problemi.

Premier Janša je na zadnjem evropskem svetu po navedbah luksemburškega premiera Xavierja Bettela podprl Orbana pri zagovarjanja spornega zakona. Zunanji minister Anže Logar je nato pozneje v evropskem parlamentu podprl tako nacionalne pristojnosti držav, da določajo o zaščiti otrok, prav tako pa je dejal, da je načelo nediskriminacije temeljni del zakonodaje EU. S temi besedami se je Slovenija spet približala večini evropskih držav, ki so podobno kot evropska komisija menile, da sporna zakonodaja krši pravice spolnih manjšin in s tem temeljno pogodbo EU, ker nova madžarska zakonodaja pedofilijo povezuje s LGBTI skupnostjo.

Danes je premier Janša spet preciziral slovensko stališče. Dejal je, da se v Evropi pogosto pozablja na dokumente, v katerih so določene pravice, ob čemer je navedel Listino EU o temeljnih pravicah. Iz nje je citiral del člena, ki govori o pravici izobraževanja in pravice staršev, da otrokom zagotovijo vzgojo na osnovi svoje religijske pripadnosti. »V evropskem parlamentu se je citiralo samo eno stran,« je dejal Janša in pristavil, da se je potrebno držati podpisanih dokumentov in vrednostnih okvirov.

Premieri so sicer na delovnih pogovorih poudarili tudi nujnost precepljenosti evropskega prebivalstva pred četrtim valom pandemije. Strinjali so se tudi o nujnosti širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, ob čemer je premier Babiš omenil zamisel, da bi bilo potrebno najprej države Zahodnega Balkana vključiti v schengen, šele nato pa naj bi postale članice Evropske unije. »Ne razumem, zakaj Romunija, Bolgarija in Hrvaška ne vstopijo v schengen, če izpolnjujejo vse pogoje,« je dejal Babiš.

Govora je bilo tudi o migracijah in pripravah na nov migracijski val. Premier Babiš se zaskrbljeno ozira proti Afganistanu in dogajanju v podsaharski Afriki. »Vesel sem, da Slovenija sedaj predseduje Svetu EU,« je še pristavil in dodal, da je Slovenija dojemljiva za stališča višegrajske četverice.

Poljski premier Morawiecki je sicer še enkrat poudaril svoje znano nasprotovanje centralizaciji EU in se zavzel za takšno Evropsko unijo, ki bi jo sestavljale močne nacionalne države.