Kot je še sporočila italijanska obalna straža, nameravajo v prihodnjih dneh, če bodo vremenske razmere to omogočale, nadaljevati z iskalno akcijo.

Čoln z okoli 60 migranti na krovu se je pred italijanskim otokom Lampedusa prevrnil 30. junija. Pri tem je umrlo več ljudi. Reševalci so po lastnih navedbah takrat našli sedem trupel, rešili so 46 ljudi.

Lampedusa leži med Malto in Tunizijo. Na otok vedno znova prihajajo migranti in begunci, ki se z libijske ali tunizijske obale prek Sredozemskega morja odpravijo na pot v Evropo.

V Sredozemskem morju so dejavne tudi zasebne organizacije, ki rešujejo migrante in begunce. Ena od njih je organizacija SOS Mideterraneee z ladjo Ocean Viking. Italijanske oblasti so v četrtek ladji, na krovu katere je 572 ljudi, dovolile pristanek na Siciliji.

Ladja je v nedeljo zvečer izvedle eno od svojih najobsežnejših reševalnih akcij in na krov sprejela 369 moških, žensk in otrok z lesenih čolnov, ki jim je grozilo, da se bodo prevrnili. V zadnjih dneh je to bila že šesta reševalna akcija ladje, skupno število migrantov in beguncev na krovu pa se je takrat povzpelo na 572.

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je samo letos v poskusu, da bi s severne Afrike dosegli Evropo, umrlo več kot 880 migrantov in beguncev.