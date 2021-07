Letalom bo ob odhodu v Beograd srečno pot zaželela nečakinja Edvarda Rusjana Grazia Rusjan.

Deset letal bo po vzletu na Rojcah v formaciji poletelo nad obema Goricama in nad Vipavsko dolino ter nadaljevalo pot do Beograda. Osrednja slovesnost bo v soboto v Beogradu, na platoju trdnjave Kalemegdan. Pred slovesnostjo bo delegacijo Mestne občine Nova Gorica, predstavnika Občine Gorica in pilotov sprejel veleposlanik Slovenije v Srbiji Damjan Bergant.

135. obletnica rojstva Edvarda Rusjana

Sobotna slovesnost bo potekala v spomin na 135. obletnico rojstva Edvarda Rusjana, ki je bil rojen 6. julija 1886 v Trstu, materi Furlanki in očetu Slovencu. Skupaj jo organizirajo slovensko veleposlaništvo v Beogradu, Združenje ljubiteljev letalstva Edvard Rusjan Brežice in Mestna občina Nova Gorica. Med slovesnostjo bodo kraj dogodka simbolno preletela civilna letala.

»Ko smo v Aeroklubu Gorica razmišljali, kako bi še drugače obeležili obletnico rojstva našega junaka in pionirja letalstva Edvarda Rusjana, smo si zamislili aerorally. To je dogodek, ki je zelo priljubljen med letalci. Povezuje običajno dve lokaciji. Mi smo si zbrali mesto, kjer je prvič poletel, to je Gorica, in mesto, kjer je tragično preminil, to je Beograd. Poleg dveh letal Aerokluba Gorica se nam bodo pridružila še druga letala, zasebna, klubska iz vseh delov Slovenije,« je povedal eden od pobudnikov dogodka in strasten letalec Tomi Ilijaš.

V novogoriškem aeroklubu klubu si želijo, da bi Aerorally Edvarda Rusjana v prihodnosti postal tradicionalen letalski dogodek mednarodnega pomena. Vrhunec pa naj bi Aerorally Edvarda Rusjana doživel leta 2025, ko bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico nosila naslov Evropske prestolnice kulture.

»S to manifestacijo se spominjamo bratov Rusjan, ki sta simbol ustvarjalnosti ljudi iz naših krajev. Družina Rusjan je tudi odraz večjezične narave tega območja. Simbolno je družina Rusjan junak obeh Goric. To nas povezuje. To so ljudje, ki so pokazali, kako smo lahko avantgardni,« je pred današnjo slovesnostjo povedal novogoriški župan Klemen Miklavič.