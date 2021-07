Novost letošnjega programa bo Laška kuhna, ki bo obiskovalcem oba dneva od 18. ure naprej ponudila kulinarične užitke največjih lokalnih mojstrov gastronomije in je tesno prepletena z blagovno znamko Okusiti Laško.

Med drugim poleg nastopa pihalne godbe in mažoretk ter domače bobnarske skupine obljubljajo bogato etno ulično dogajanje. Poklon tradiciji bosta razstavi Pivo v kozarcu v Muzeju Laško in razstava cvetja z naslovom Ocvetliči se v Zlatorogovi deželi. Poskrbljeno bo tudi za otroke, ki se bodo lahko v Mavrični deželi prepustili igranju, ustvarjanju, gledališču in čaranju.

Pri glasbenem programu so se po besedah programskega direktorja festivala Urbana Cente glede na letošnje pogoje izvedbe odločili za »odštekano glasbo« in v celoti akustično izvedene koncerte. V program bodo vključili nekatere najbolj vidne slovenske glasbene izvajalce, kot so Big Foot Mama, Hamo & Tribute 2 Love, Nipke in MRFY.

Šank Rock bodo ob drugačni izvedbi svojih pesmi nastopili z Alyo, Omarjem Naberjem ter operno pevko Ireno Yebuah Tiran.

Sicer pa si bodo koncerte prednostno ogledali tisti, ki bodo v Laško prišli peš in so se za takšno pot tudi uradno prijavili in si bodo lahko koncerte ogledali z ležalnikov. Odziv je bil izjemen, saj so vsi ležalniki že zasedeni, so sporočili organizatorji festivala.