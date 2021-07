Kar v navado je že prišlo, da v Laškem na predvečer začetka največje turistične prireditve v državi Pivo in cvetje v muzeju odprejo razstavo, ki se tako in drugače navezuje na vsebino prireditve. Naloga vsakega muzeja je, da zbira in predstavlja zgodbe iz preteklosti in jih korektno predstavlja vsem, ki jih zanima tudi dediščina.

»Zlasti mladi so danes vse preveč odvisni od svetovnega spleta in nehote prisiljeni v digitalizacijo. Živimo v času, ko je vse, kar je staro, za odpis in je treba vse staro porušiti ter zgraditi nekaj na novo. Da to ne drži, dokazuje tudi že skoraj dvestoletna zgodba laške pivovarne, saj lastniki, ki so se menjavali, za starimi nikoli niso rušili, temveč so zgodbo nadgrajevali in dopolnjevali. Tako se je obdržal tudi tisti znameniti kozel, zaščitni znak laškega piva na vseh steklenicah, ki ga danes poznajo po skoraj vsem svetu,« pravi kustos Muzeja Laško Tomaž Majcen, ki je letos pripravil razstavo Pivo v kozarcu. Tudi zato, da bi spomnil, da pivovarji piva niso zgolj varili, pač pa so vedno skrbeli, da so ga točili v primerne kozarce ter manjše ali večje vrčke. Zato se je tudi kolekcija kozarcev nenehno spreminjala in dopolnjevala. Med pisano paleto razstavljenih jih je večina iz arhiva Pivovarne Laško Union ter muzeja, nekaj so jih prispevali tudi zasebni zbiralci.

Slovo od plastičnih lončkov

»Naša naloga je tudi, da spomnimo obiskovalce, da se je čudovita zgodba med glavnima akterjema, torej pivom in cvetjem, pravzaprav začela s cvetjem. Šele nato se je cvetju pridružilo tudi pivo. Pa na to, da je bil prvi plakat za prireditev lepljenka, narejena iz kolaž papirja, in da je bil dolga leta glavni organizator prireditve pravzaprav Turistično društvo Laško, ki so mu ob finančni pomoči pivovarne pomagala še druga društva v kraju,« pravi Majcen. Spomni še, da je bilo Laško v času prireditve vedno okrašeno s pravim cvetjem, da so za gostinsko ponudbo skrbeli izključno lokalni ponudniki in da se je pivo pilo samo iz steklenih vrčkov.

»Na tej razstavi dokazujemo, da je pravi užitek piti pivo zgolj iz steklenih kozarcev, čemur pritrjujejo tudi strokovnjaki,« še doda Majcen. A dejstvo je, da organizatorji ne bi dobili dovoljenja za prireditev, če bi pijačo točili v steklene kozarce. Vse do lani so zato obiskovalci dobili pivo v pollitrskih plastičnih lončkih, ki so bili privlačni le, ko so bili polni, po koncu prireditve pa so ležali povsod po mestu in kazili njegov videz. Da o tem, koliko dela so imeli komunalni delavci, ne izgubljamo besed. Letošnja velika novost je, da obiskovalci pivo prvič pijejo iz spominskih kozarcev, narejenih iz posebne reciklirane plastike, ki zelo spominjajo na steklene vrčke. Za enega, seveda polnega, pa je treba odšteti 2,5 evra.