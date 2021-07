V soboto bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, v krajih z burjo okoli 23, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo povečini sončno, popoldne bodo predvsem v gorskem svetu posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno in spet vroče.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Z vetrovi zahodnih smeri priteka nad naše kraje malo manj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme, popoldne bodo v Alpah posamezne nevihte. V soboto bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.