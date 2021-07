Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Bolgariji se bosta za zmago potegovali predvsem dve desničarski stranki. Eno vodi donedavni premier Bojko Borisov, ki je vladal od leta 2009, drugo, katere osrednji programski cilj je boj proti korupciji, pa pevec Slavi Trifonov.

Štiriinpetdesetletni Trifonov je s svojimi folklorno obarvanimi pesmimi najbolj priljubljen pevec v sedemmilijonski Bolgariji. Uveljavil se je tudi kot voditelj televizijskih oddaj. V nedeljo pa ima možnost, da kot nasprotnik korupcije in stare politične elite zmaga na parlamentarnih volitvah.

Po anketah je njegova stranka z imenom Obstajajo takšni ljudje (ITN) povsem izenačena s koalicijo Borisova, ki ga je maja s položaja predsednika vlade odstavil predsednik države Rumen Radev, tako da je zdaj začasni premier general Stefan Janev. Aprila so v Bolgariji že imeli parlamentarne volitve, na katerih je bila koalicija stranke Borisova GERB in Zveze demokratičnih sil (SDS) prva s 26 odstotki glasov, vendar ji potem ni uspelo sestaviti vlade, prav tako pa nato ne ITN in potem še eni stranki. Tako bodo v nedeljo že druge parlamentarne volitve letos.

Primerjave z Grillom in Zelenskim

Trifonov (oziroma Slavi, kot mu rečejo) napoveduje, da bo v primeru zmage in sestave vlade odstavil sedanjega glavnega državnega tožilca, ker da si zatiska oči pred korupcijo. Poleg tega namerava uvesti elektronsko glasovanje, manjše državno financiranje strank za vsak glas (z 8 na 1 lev, to je s 4 na 0,5 evra) in večinski volilni sistem, »ki omogoča glasovanje za osebo in ne toliko za stranko«. Na tak način bi najbrž tudi preprečili pat položaj, kakršen je nastal po aprilskih volitvah.

Mnogi Slavija primerjajo z Beppejem Grillom, ustanoviteljem italijanskega Gibanja petih zvezd, pa tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in celo z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Vsi trije so se kot on najprej uveljavili na televiziji, vsi trije so nastopali proti politični eliti v imenu ljudstva, Zelenski tudi proti veliki korupciji. Prav Bolgarija je v EU prva glede korupcije, pa tudi glede revščine in izseljevanja.

Toda Trifonov se med volilno kampanjo zelo redko pojavlja v javnosti. Včasih kaj reče na televiziji in na družbenih omrežjih objavlja kratka besedila. Noče pa se soočiti z voditelji drugih strank in dajati intervjujev. Očitka, da je populist, ne zavrača, ker meni, da ta beseda pomeni nekoga, ki je blizu ljudstvu. »Pot Bolgarije gre nujno prek Nata in EU,« je dejal za agencijo France Press. Podobno kot Borisov ni navdušen nad Putinovo Rusijo, ki so ji naklonjeni socialisti in predsednik države Radev. »Ne moremo bežati od naše zgodovine, hvaležni moramo biti Rusiji, toda ne živimo več v 19. stoletju,« pravi.

Vendar bo Slavijeva stranka glede na napovedi težko sestavila vlado. In ko pevec Bolgare poziva, naj glasujejo zanj, ne pove, kdo bi v primeru zmage vodil vlado. Zase pravi, da ne bo premier. Morda pa bo kandidiral na jesenskih predsedniških volitvah.