Čeprav so bile v najboljših časih na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zelo dolge vrste čakajočih na cepljenje proti covidu-19, pripravljenost ljudi na cepljenje pa velika, so danes podatki bolj skrb vzbujajoči. Po sedanjem tempu cepljenja nas do 70-odstotne precepljenosti loči še najmanj leto dni. (Foto: Bojan Velikonja)