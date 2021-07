"Afrika je ravno zabeležila najslabši teden v pandemiji doslej. Ampak najhujše še prihaja, saj tretji val še pridobiva na hitrosti," je posvaril regionalna direktorica WHO Afrika Matshidiso Moeti.

Število okužb z novim koronavirusom se podvaja vsakih 18 dni, še pred tednom dni se je na 21 dni, je pojasnila na virtualni tiskovni konferenci. Opozorila je, da je do vrhunca še nekaj tednov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Afriki opažajo porast števila okužb od začetka maja. V tednu, ki se je končal 4. julija, so potrdili več kot 251.000 novih okužb, kar je 20 odstotkov več kot teden dni prej in 12 odstotkov več kot na zadnjem vrhuncu januarja letos. Porast beležijo v 16 državah, od tega so v desetih potrdili različico delta.

Po podatkih WHO je v celoti zaščitenih le 16 milijonov ljudi, torej le dva odstotka prebivalcev Afrike. Moeti kljub temu pušča možnost za optimizem, saj se je okrepila dobava cepiv.

V zadnjih dveh tednih so Afriki v okviru mednarodne pobude za pravično porazdelitev cepiv proti covidu-19 Covax dostavili več kot 1,6 milijona odmerkov cepiv. Med drugim bo kmalu prispela tudi pošiljka 20 milijonov odmerkov cepiv proizvajalcev Johnson & Johnson ter Pfizer iz ZDA. Pričakujejo pa donacije tudi iz drugih držav. Slovenija je prav danes sporočila, da bo Egiptu darovala četrt milijona odmerkov cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega proizvajalca AstraZeneca.

V Afriki so doslej potrdili več kot 5,7 milijona okužb, umrlo je več kot 147.000 covidnih bolnikov.