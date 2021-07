Prva teniška igralka sveta Asleigh Barty je ljubljenka wimbledonskega občinstva. Zdi se, da se je ljubezen vzpostavila v uvodnem krogu, ko je Avstralka drugi dan tekmovanja vstopila na osrednje igrišče, kamor po wimbledonski tradiciji vstopi zadnja zmagovalka. Ker je Simona Halep poškodovana, so organizatorji čast namenili prvi igralki sveta. Po zmagi v uvodnem krogu proti Carli Suarez Navaro je Asleigh Barty Angležem obljubila, da bo storila vse, da bo nekoč drugi dan tekmovanja vstopila na osrednje igrišče kot aktualna zmagovalka in ne zgolj zaradi dejstva, da je prva na svetovni lestvici.

Do izpolnitve obljube Asleigh Barty loči še ena zmaga, in sicer v sobotnem finalu proti Karolini Pliškovi. Avstralka je po polfinalni zmagi proti nekdanji wimbledonski zmagovalki Angelique Kerber priznala, da je odigrala svoj najboljši dvoboj na travi. »Angelique me je pripravila do tega, da sem morala vselej odigrati udarec več in to vrhunsko. Sicer ne bi dobila točke. Ponosna sem nase, prijatelje in celotno ekipo, da mi je to uspelo v najpomembnejšem trenutku,« je po svoji drugi uvrstitvi v wimbledonski finale, prvega med posameznicami, povedala Angelique Kerber.

Avstralka je podoživela številne vzpone in padce na poti do uvrstitve v finale najstarejšega teniškega turnirja. Dejala je, da ne bi zamenjala niti enega dneva svojega življenja, saj so jo vsi padci krepili, vselej pa je bila odločna, da se po njih pobere in postane še boljša igralka. »Dnevi v Wimbledonu so res nekaj posebnega. Na vsakem koraku sem obdana s teniškimi ljubitelji. Neverjetno je, koliko energije mi dajejo. Ko uspehe deliš s podporniki, doživljaš najlepše trenutke športne poti,« pravi prva igralka sveta.

V sklepnem ženskem dvoboju, v soboto ob 14.30, se bo Asleigh Barty pomerila s Karolino Pliškovo, ki se je prav tako uvrstila v prvi finale Wimbledona. Čehinja je bila v »revolveraškem« dvoboju boljša od Belorusinje Arine Sabalenka. Tekmici sta skupaj dosegli kar 32 asov ter udarili kar 70 nebranjenih udarcev, kar priča o tem, kako močan in tudi kvaliteten je bil dvoboj. »Odigrali sva številne dolge in močne izmenjave. Težko mi je bilo, ko sem izgubila prvi niz, saj sem zapravila nekaj težko prigaranih priložnosti. Pri živem me je ohranil servis, saj sem ga res dobro čutila,« je povedala Karolina Pliškova.

Na wimbledonski travi bosta jutri moška polfinala. Novak Đoković se bo sedmič v karieri meril z Denisom Šapovalovom, Kanadčan pa je na vseh šestih dvobojih stisnil roko Srbu. V drugem polfinalu se bosta presenetljivo pomerila Matteo Berrettini in Hubert Hurkacz. Italijan in Poljak si bosta nasproti stala tretjič, vsak pa je dobil po en medsebojni dvoboj. Na stavnicah sta izrazita favorita Đoković in Berrettini, oba pa sta letos na travi še neporažena. Prvi igralec sveta sploh ni nastopil drugod kot v Wimbledonu, Berrettini pa je zmagal v Queensu.

Wimbledon v številkah Ženske posamezno, polfinale: Barty (Avstral, 1) – Kerber (Nem, 25) 6:3, 7:6 (3), Ka. Pliškova (Češ, 8) – Sabalenka (Blr, 2) 5:7, 6:4, 6:4. Mešane dvojice, četrtfinale: Klepač, Rojer (Slo, Niz, 14) – Krawczyk, Skupski (ZDA, VB, 7).