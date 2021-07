Način življenja se prilagaja podnebnim razmeram. Žareče sonce in jasno, razbeljeno nebo nam hitro ubijeta delovno vnemo. Jaz temu ne bi rekel lenoba, ampak bolj modrost. V Španiji imajo siesto. Tudi nam bližja Dalmacija pozna nekaj podobnega, a sodobni način življenja nas prepričuje, da nimamo (nimajo) prav. Življenjski utrip se vse bolj podreja tistemu, ki je značilen za zmernejše podnebje, kjer poletna vročina ne kroji in narekuje delovnega ritma. Če se temu ne ukloniš, obveljaš za neresnega, nekonkurenčnega, v bistvu za lenega.

Ste gledali film Bogovi so padli na glavo? Uvodni del me je spravil v krohot. V prizorih, ko se zjutraj vsi drenjamo po cestah na poti v službo, odpove vsaka logika zdrave pameti – pojdi na pot, ko je manj prometa, zakaj bi izgubljal čas v prometnih zastojih? Res živimo po načelu krdela, in če vodilni del krdela drvi v prepad, bomo brez razmišljanja sledili? Malce skrb vzbujajoča ugotovitev, se vam ne zdi? Dejansko marsikdaj reagiramo tako. Bolj verjetno je, da ima večina prav. Toda marsikdaj to sploh ni res. Se bojimo ravnati drugače in se s tem izpostaviti, izstopati? Take radi hitro označimo, obsodimo. Drugačnost ni ravno cenjena, razen morda, ko nam ravno ta prinaša denar, prepoznavnost, slavo… In posledično zavist pri vseh, ki si tega ne upajo?

Mislim pa, da v teh časih potrebujemo ravno drugačne, take, ki ne gredo s tokom in znajo videti dlje, videti stvari drugače. Kajti samo taki nas bodo popeljali iz naše brezizhodne situacije. Znašli smo se pred preveliko težavo, da bi jo lahko rešili z obstoječim načinom življenja in razmišljanja. Vsi naši in tuji voditelji samo ponavljajo drug za drugim, kaj bi bilo treba, ne naredijo pa prav nič za to, da bi se začeli dejansko premikati v pravo smer, proti cilju. Ki ne bo konec. Vročino rešujemo s klimatskimi napravami, izpuste v prometu »rešujemo« z vse večjimi avtomobili, naravne vire pa, ki jih je vse manj, vse bolj privatiziramo.

Kdo se bo ojunačil in si upal biti drugačen? Ali smo res preveč globalno povezani, da bi se to dalo začeti nekje na našem planetu in bi potem dobri zgledi počasi povlekli tudi druge? Zelo dobro vemo, kaj nam je storiti, samo začeti moramo delovati v tej smeri.