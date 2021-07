Potem ko je skupina oboroženih napadalcev v sredo ob enih zjutraj vdrla v rezidenco 53-letnega haitijskega predsednika Jovenela Moïseja in ga ubila, je zvečer generalni direktor haitijske policije Leon Charles po televiziji sporočil, da je varnostim silam ob napadu uspelo rešiti tri policiste, ki so jih napadalci zajeli kot talce. Policija je po atentatu sledila storilcem in ujela živa dva osumljenca, štiri domnevne plačance pa ubila. Povedal je še, da njegovi možje v prestolnici Port-au-Prince izvajajo širšo policijsko racijo, da bi izsledili preostale plačance na begu. Ni pa podal nobene informacije o identiteti oziroma pripadnosti morilcev niti ni razkril njihovega števila ter domnevnega motiva za atentat.

Prva dama zunaj smrtne nevarnosti

Po izjavi preiskovalnega sodnika Carla Henryja Destina, ki jo povzemajo lokalni mediji, je predsednika zadelo 12 nabojev, njegovi spalnica in pisarna pa sta bili razdejani. V atentatu je bila hudo ranjena tudi predsednikova soproga Martine Moïse, ki so jo že v sredo prepeljali iz haitijske bolnišnice v ZDA v travmatološki center Jackson Memorial v Miamiju, od koder sporočajo, da je zunaj smrtne nevarnosti. V predsedniški rezidenci so bile v času napada še njuna hči Jomarlie, ki se ji je uspelo skriti, ter gospodinjski pomočnici, ki so ju napadalci zvezali.

Umor predsednika obsoja vsa mednarodna javnost, predvsem latinskoameriške države in Združene države, ki so bile v preteklosti sicer pogosto vpletene v dogajanja na Haitiju. Ob tem se postavlja osrednje vprašanje, kdo in zakaj je naročil predsednikov umor nekaj več kot dva meseca pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami, sklicanimi za 26. september. Moïse, ki je pripadal haitijski konservativni stranki Tet Kale (PHTK), na teh volitvah tako ali tako ni mogel kandidirati, kot je sam povedal. V intervjuju, ki ga je dal za španski časopis El Pais v začetku tega leta, je govoril o možnosti državnega udara in namignil, da za tem poskusom stoji lastnica elektrogospodarstva, družina Vorbe, ki je sicer ni neposredno omenil. Dejal je: »Dosedanje vlade so bile marionete gospodarskih skupin, danes se to ne dogaja več in so zato naše odločitve zelo slabe za tiste, ki se počutijo močne in nedotakljive.«