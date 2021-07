Tudi jaz sem prišel iz Istre, do včeraj imel sestanke, tako bo tudi danes, pozno zvečer se vračam v Istro. To ne pomeni, da sem tam na dopustu in na plaži, ampak da delam od jutra do popoldneva, potem pa lahko še skočim v morje. Če bi bil v Ljubljani, pač ne bi mogel zvečer plavati. Prav tako je pospešek dobila digitalizacija. Če boš hotel imeti zaposlene, ki lahko delajo od doma, boš moral imeti dobre programe in podatke v oblaku, da bodo imeli zaposleni varen dostop do baz podatkov.

Spremembe na strani porabnika se bodo šele pokazale. Če gledamo na kitajsko izkušnjo, se stvari niso veliko spremenile. Takoj ko so se vrnili v normalo, so se stare navade vrnile, spet so denimo začeli potovati. Je pa prišlo do spremembe, saj so prej odhajali v tujino, zdaj pa bolj potujejo po Kitajski. V Sloveniji bomo morda manj obiskovali hotele, pa bolj namestitve, kjer smo v manjšem, varnem krogu, kot so apartmaji, kampi. Pričakovati je podražitev potovanj. Države že govorijo o omejevanju nizkocenovnih letalskih ponudnikov, ki so omogočili množična potovanja. Pri hrani kakšnih sprememb ni videti, razen tistih standardnih, kot je večja ozaveščenost za zdrave izdelke in za trajnost. Pa še ena stvar je dolgoročno gotova, to je dvig cen. Zdrava, kakovostna in ekološko pridelana hrana bo zaradi omejenih virov dražja.