Kuhanje na odprtem in ponudba manjših obrokov po ugodnih cenah sta privlačna za obiskovalce, saj lahko le-ti poskusijo več različnih jedi in spoznajo lokalno sezonsko hrano in pijačo. Že šesta sezona Kuhna na plac, ki jo na domžalskem tržnem prostoru prirejajo od leta 2014 (lani zaradi epidemije dogodkov niso uspeli izpeljati), je tudi letos privabila zelo veliko obiskovalcev. Seveda so med njimi prednjačili domačini, ki so dogodek vzeli za svojega, odmevnost samega dogodka pa je privabila tudi gurmane iz bližnje in daljne okolice.

Avgusta bi bil dogodek slabo obiskan

Po besedah Vida Repanška, brez zadržka lahko zapišemo kar idejnega očeta in glavne gonilne sile te uspešne in privlačne prireditve, so za letos načrtovana tri tovrstna kulinarična druženja, ki se bodo, razen avgusta, enkrat mesečno odvijala vse do jeseni. »Prva naslednja Kuhna na plac je predvidena 4. septembra, naslednja še 2. oktobra,« je povedal. Na vprašanje, zakaj Kuhna na plac ne more postati tedenski dogodek, je odkrito povedal: »Treba je razumeti tudi gostince, ki že tako komaj shajajo s preobremenjenim kadrom, prav tako je veliko ljudi v tem delu leta na dopustu. Omenim lahko še vročino. Prišli smo do ugotovitve, da bi bil dogodek v avgustu slabo obiskan.« Zato pa za prihodnje leto že razmišljajo, da bi junija in julija imeli Večerno kuhno na plac med 17. in 21. uro in se tako izognili popoldanski vročini in izkoristili vzdušje prijetnih poletnih noči.

Na letošnji prvi Kuhni na plac se je predstavilo 23 različnih ponudnikov, ki so na svojih stojnicah obiskovalcem po razmeroma dostopnih cenah ponujali najrazličnejše jedi in okrepčila. Kot je povedal Repanšek, se je treba pri ponudnikih res potruditi in jim ponuditi najboljše pogoje za delo. »Jim ponuditi pomoč pri pripravi stojnice, dovolj močno elektriko, dodatno mizo. Gremo na roko, da imajo res dobre pogoje za delo,« je iskreno povedal Repanšek. Tako so tudi letos na stojnicah kuhali lokalni in slovenski ponudniki. Vsak od njih je imel različne jedi, tako je bila zagotovljena pestrost obrokov, med katerimi je vsak obiskovalec lahko izbral nekaj po svojem okusu. »V sladkem kotu, kot smo poimenovali predel s sladicami, je med drugim ponujala krofe že stalno prisotna Ivanka Brodar, tu je še stojnica s kavo, torte Bela, carski praženec. Pri zelenjavnih jedeh je zanimiva indijska restavracija Maharaja iz Ljubljane, ki je v preteklosti že večkrat gostovala pri nas, prav tako je bila zanimiva ponudba vegi burgerjev. Mesni in slani program je ponujal klasične burgerje. Zelo smo veseli, da je gostinec z jedmi na žlico prišel s polnimi paprikami, postreženimi s pire krompirjem,« je povedal in nam prebudil brbončice Repanšek.