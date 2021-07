»V okviru rednega vzdrževanja občinskih cest je Komunala Kranj pred kratkim preplastila z novim asfaltom cesto od izvoza Kranj zahod proti Kokrici in na dveh najbolj uničenih delih ceste proti Šmarjetni gori. Zaključili so tudi obnovitvena dela na prepustu potoka Belca na Suhi pri Predosljah,« so zapisali na MO Kranj.

Cesta proti Šmarjetni gori nad Kranjem je bila hudo dotrajana na dveh delih. »Očistili in pripravili smo površino za asfaltiranje, pobrizgali z emulzijo, naredili minimalno izravnavo in cesto prevlekli z asfaltom, debelim tri centimetre. V skupni dolžini 150 metrov je zdaj položen asfalt s silikatnim polnilom, ki za razliko od dolomitnega zagotavlja boljši oprijem in manjšo obrabo. V prihodnjih dneh je predvidenih tudi nekaj popravkov odbojnih ograj na tem odseku,« so napovedali v MO Kranj.

Po novem je varneje tudi ob potoku Belca, kjer so se zaključila obnovitvena dela na prepustu potoka na Suhi pri Predosljah. »Zaradi slabega stanja konstrukcije objekta je obstajala nevarnost porušitve ob večji obremenitvi. Med obnovo so zamenjali betonsko ploščo, ki bo omogočala normalno prevoznost s težko kmetijsko mehanizacijo, izvedli novo preplastitev in postavili novo ograjo, ki bo v kratkem dobila tudi leseno obrobo, podobno kot ostale ograje na prepustih v naselju Suha pri Predosljah,« so še opozorili na MO Kranj. pe