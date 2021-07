12. etapa Torua, dolga 159,4 kilometra, je bila označena za ravninsko, a podrobnejši pregled trase je pokazal, da kolesarji ravnine skorajda niso videli. Čeprav je bil na njej le en kategoriziran vzpon tretje kategorije, pa je karavana vseeno morala opraviti z več kot 2000 višinskimi metri. Zato ni prav nobeno presenečenje, da je glavnina etapo prepustila ubežnikom. V ubežni skupini 13 kolesarjev se je znašel tudi Luka Mezgec (BikeExchange), ki je dobil dovoljenje svoje ekipe za napad na etapno zmago. Bil je v odličnem položaju, a je slabih 40 kilometrov pred ciljem za las zamudil napad četverice, ki si je priborila prednost in je nato med sabo obračunala za zmago.

Stefan Küng, Nils Politt, Imanol Erviti in Harry Sweeny so z izjemno složno vožnjo držali prednost pred deveterico v ozadju, največ moči med njimi pa je imel Nemec Nils Politt (Bora-hansgroge), ki je napadel 10 kilometrov do cilja. Ostalo mu je dovolj moči, da je v solo vožnji prišel do velike zmage, za katero se lahko zahvali tudi Petru Saganu, njegovemu ekipnemu sotekmovalcu, ki je odstopil pred začetkom etape in tako je Politt dobil proste roke za današnji beg. Drugo mesto je na koncu osvojil Imano Erviti, tretji pa Harry Sweeny. Luka Mezgec je etapo zaključil na petem mestu.

Začetek etape je zaznamoval močan veter, ki razbil glavnino, a so se strasti hitro umirile. Kolesarji so se ponovno združili in ekipa UAE Emirates je znova brez težav do cilja pripeljala Tadeja Pogačarja, ki še naprej trdno ostaja v skupnem vodstvu. Glavnina je kolesarila zelo konservativno in je v cilj prišla z zaostankom več kot 15 minut za zmagovalcem.