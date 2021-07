Za ta korak so se odločili, ker je Japonska v olimpijskem mestu Tokiu uvedla izredne razmere zaradi vse večjega števila okužb z novim koronavirusom. Predsednik vlade Yoshihide Suga je pred tem sporočil, da bodo izredne razmere začele veljati v ponedeljek, 12. julija, in bodo predvidoma trajale do 22. avgusta.