Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je ekipa za helikoptersko reševanje v sredo na območju Skute v Kamniško-Savinjskih Alpah zaradi zdravstvenih težav pomagala državljanu Francije. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, sta dva Francoza obtičala pri bivaku pod Skuto, enega od njiju pa je obšla slabost. Posredovali so kamniški gorski reševalci, helikopter pa je oba prepeljal v ljubljanski klinični center.

Danes je ekipa za helikoptersko reševanje v gorah posredovala že dvakrat, najprej v severni steni Rjavine v Julijskih Alpah, kjer se je zjutraj slovenskemu plezalcu, ki je bil v navezi s soplezalcem, odlomil oprimek, ob padcu pa si je poškodoval nogo in hrbtenico. Helikopterska ekipa je ponesrečenca oskrbela na kraju dogodka, ga dvignila v helikopter in prav tako prepeljala na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Dve uri pozneje je helikopterska enota pomagala tuji pohodnici, ki se je poškodovala na območju Kanjavca. Planinka je na močno izpostavljenem območju zdrsnila na snegu in če se ne bi ustavila v prvih 20 metrih, bi lahko usodno zdrsela še nadaljnjih 400 in več metrov nižje proti dolini Zadnjica. Pri reševanju so sodelovali tudi bovški gorski reševalci, poškodovano planinko.