V Art kampu so v devetih dneh izpeljali kar 705 delavnic, v spremljevalnem programu festivala pa so izpeljali še 19 dogodkov. Skupaj je na Lentu nastopilo 1687 ljudi, od tega 308 tujcev iz 22 držav, med njimi poleg evropskih tudi iz Argentine, Brazilije, Čila, Japonske, Kube, Mehike in ZDA.

Skupaj so v sklopu festivala potekali dogodki iz kar 24 zvrsti, med drugim glasbeni koncerti, gledališke in lutkovne predstave, znova tudi folklorni festival Folkart, impro večeri, literarne prireditve, plesno-glasbene predstave, pogovori, razstave, ulično gledališče, športne prireditve in vinsko-kulinarični dogodki.

Za festival se je letos akreditiralo 165 novinarjev iz 22 medijskih hiš, dogodke pa je pripravljalo 39 zaposlenih v Narodnem domu Maribor in več kot 600 ostalih sodelavcev ter okoli 60 članov tehničnih ekip. Samo pri Art kampu je skupaj sodelovalo 588 ljudi, ob njih pa še nekaj deset prostovoljcev in koordinatorjev.