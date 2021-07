V Sloveniji potrdili tudi dva primera različice delta plus

Zadnje poročilo sledenja različicam novega koronavirusa v Sloveniji kaže na povečevanje števila potrjenih primerov različice delta, ki so jo najprej potrdili v Indiji. Do 27. junija so skupno potrdili 134 primerov te različice, od tega samo v tednu od 21. do 27. junija 70. V dveh vzorcih so prvič potrdili tudi različico delta plus.