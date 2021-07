Razmišljati moramo širše, ravnati moramo pogumneje in obnavljati moramo bolje, je dejal v govoru na višji šoli v predmestju Chicaga.

Bidnova zamisel je, da se ob vlaganjih v proizvodnjo, ceste in mostove vlaga tudi v otroško varstvo, zdravstveno nego in izobraževanje. Njegov 4000 milijard dolarjev vreden načrt med drugim predvideva brezplačne višje šole po ZDA, zastonj otroško varstvo in plačano bolniško odsotnost.

S tem bi ZDA približali drugim razvitim državam glede socialnih programov, ki jih imajo denimo v Evropi za samoumevne. Biden namerava za vse to plačati s povišanjem davkov za korporacije in bogate Američane, kar republikanci zavračajo in opozarjajo, da bo to privedlo do gospodarskega zloma.

Biden si je Crystal Lake izbral, ker gre za del predmestja Chicaga oziroma 14. kongresno volilno okrožje, kjer je lani novembra premagal Donalda Trumpa le za okrog dva odstotka glasov.

Demokratska kongresnica Lauren Underwood je v tem okrožju zmagala celo z manjšo razliko in je ena od tarč republikancev za volitve 2022, ko želijo spet osvojiti kongresno večino.