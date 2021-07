Od začetka julija ni več sklenjene snežne odeje na naši najvišji meteorološki postaji Kredarica, ostale so le še snežne krpe, so zapisali in dodali, da je bilo skupno število dni s snežno odejo 282, kar je dober mesec več od dolgoletnega povprečja. Letošnje neprekinjeno trajanje snežne odeje je bilo na Kredarici med najdaljšimi v zadnjih 50 letih.

Najmanj dni s snežno odejo je bilo v sezoni 2006/07 (219 dni), največ pa v sezoni 1984/85, in sicer kar 299 dni. Podobno je bilo le še v sezonah 1974/75 (286 dni), 1971/72 (281 dni) in 2007/08 (276 dni), so zapisali na Arsu.

Letošnji potek višine snežne odeje je bil neobičajen, zima je bila nadpovprečno snežena, maksimum v višini snežne odeje smo zabeležili šele konec maja, ko je višina snežne odeje merila rekordnih 520 centimetrov. Rekordno veliko snega je bilo tudi v začetku junija, potem pa je v dobrem mesecu dni pobralo kar pet metrov snega, so pojasnili na agenciji.