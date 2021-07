Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus je povedal, da so trenutno z zasedenostjo turističnih kapacitet, ki raste iz dneva v dan, zadovoljni. Zasluge za to gredo tudi temu, da se je Slovenija v državah, kot je Nemčija, iz katerih v Bohinj prihaja veliko gostov, glede na epidemiološko situacijo uvrstila na zeleni seznam.

Prav tako v Bohinju v letošnjem poletju računajo na veliko število slovenskih gostov, k čemur bodo prispevali turistični boni. Slovenci so že tradicionalno v Bohinju med številčnejšimi gosti, lani pa se je njihov delež kar podvojil. »Tega smo zelo veseli, zato pričakujemo ponovitev lanskoletne sezone, ob ustreznih covidnih razmerah morda celo izboljšanje za kakšen odstotek,« je izpostavil Langus.

Zasedenost kampa Danica v Bohinjski Bistrici denimo že kaže veliko bolje kot leto prej, je povedal predsednik Turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger. Junija je bila zasedenost za kar 48 odstotkov boljša kot v enakem obdobju lani. Mencingerja veseli, da so se poleg domačih gostov, ki jih je več kot minula leta, pričeli vračati tudi gostje iz tujine, med katerimi prevladujejo nemški gostje, obiskujejo pa jih tudi nizozemski, belgijski in češki gostje.

Zadovoljni so tudi z obiskom v restavraciji prenovljenega gostišča Danica, ki je svoja vrata odprl 20. junija. V petek bodo odprli še nastanitveni del gostišča s petimi sobami in dvema apartmajema. S tem Turistično društvo Bohinj zaključuje 10 mesecev trajajočo in 1,3 milijona evrov vredno investicijo.

Dobro zasedene privatne namestitve

Prav tako se v Bohinju kaže dobro zasedenost privatnih nastanitev. Koronske čase so izkoristili za ureditev novega rezervacijskega sistema in povezovanje sobodajalcev. Opažajo, da se gostje odločajo za daljše termine kot lani in da pogosteje iščejo nastanitve proč od turističnega središča Bohinja. Poleg tega se pozna, da so ljudje že izkoristili lanske turistične bone in iščejo tudi cenejše, manj luksuzne nastanitve, ugotavlja Mencinger.

Precej manj so z začetkom sezone zadovoljni na Bledu. Kot je izpostavil direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj, je letošnja sezona zaenkrat slaba in se je šele pred kratkim zares začela. »Hoteli so se začeli polniti, manjkajo pa nam skupinski gostje, ki so prihajali v preteklosti. Naš gost je danes drugačen. Prihaja individualno in iz bližnjih dežel,« je pojasnil.

»Z odpravljanjem omejitev in cepljenjem tudi turizem znova dobiva zagon, saj ljudje želijo potovati. Želja po potovanju, sprostitvi, dopusta je res zelo močna, zato smo za nadaljevanje sezone previdni optimisti,« je dejal Rogelj.

Tudi v Kranjski Gori z letošnjo sezono zaenkrat niso posebej zadovoljni, saj se začenja precej pozno. "Kaže se tisto, na kar smo opozarjali, in sicer da se turizem ne bo vrnil v stare tirnice," je dejal direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber in izpostavil, da imajo še vedno precej malo gostov iz tujine.