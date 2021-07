Osrednja tema zasedanja bo odporen in vključujoč trg dela. Ministri se bodo tako pogovarjali o zagotavljanju kakovostnih delovnih mest, vlaganju v znanja in spretnosti ljudi, prožnih oblikah dela ter drugih izzivih današnjega časa. Posebno pozornost bodo namenili demografskim izzivom in pomenu zagotavljanja zaposlitvenih priložnosti ter kakovostnih delovnih mest za vse generacije. V razpravi bodo sodelovali tudi predstavniki drugih institucij EU, evropskih socialnih partnerjev in evropskih zvez nevladnih organizacij.

»Ustvariti moramo družbeni sistem, v katerem bomo nadgrajevali naša znanja in pridobivali nove spretnosti skozi celotno poklicno življenje. Le tako se bomo zmožni prilagajati hitrim spremembam na trgu dela,« je že pred srečanjem podaril Cigler Kralj. Sam bo danes izpostavil pomen vseživljenjskega učenja in usposabljanja za nove poklice prihodnosti, je napovedal.

Na zasedanju bosta sodelovala tudi komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica ter evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit.