Potem ko so bili epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) minule dni obveščeni o pozitivnih rezultatih hitrih antigenskih testov pri skupini 334 maturantov iz dolenjske regije, ki so vrnili z maturantskega izleta v Španiji, so kasnejši PCR testi pri njih potrdili 58 okužb s koronavirusom. Skupina maturantov iz pretežno dolenjske regije, med njimi je bilo tudi nekaj dijakov iz Murske Sobote in Celja, so med 27. junijem in 3. julijem bivali v hotelu Maria del Mar v kraju Lloret de Mar. Domov so se v soboto vrnili z avtobusi, skupina dijakov pa je skupaj s spremljevalnim osebjem potovala z letalskim prevozom iz Barcelone do Benetk. V ponedeljek so zaradi suma izbruha okužbe z novim koronavirusom na NIJZ takoj začeli z zbiranjem informacij in dan kasneje okužbe potrdili.

Krivi naj bi bili visokorizični stiki med dijaki, obstaja pa tudi velika verjetnost, da se bo število okužb pri njih še povečalo. Ali gre za različico delta, še ni znano, saj vzorce še testirajo, rezultate naj bi pristojni predstavili do konca tedna. Prav tako na NIJZ še nimajo podatkov, ali so bili dijaki cepljeni ali ne, vsi udeleženci izleta pa so bili napoteni v karanteno in so deležni omejitve gibanja, medtem ko to ne velja za njihove družinske člane.