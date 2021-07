Nesreča se je zgodila v sredo nekaj po 22. uri, ponesrečenim pa so na pomoč priskočila plovila policije in luške kapitanije iz Splita, ki so potnike prepeljala do splitskega pristanišča.

V bolnišnici so ugotovili, da je bila v nesreči ena oseba huje poškodovana. Okoliščine dogodka bodo znane po končani preiskavi, je danes sporočila policijska uprava splitsko-dalmatinske županije.

Poškodovanih naj bi bilo devet potnikov, na spletni strani poroča splitski časnik Slobodna Dalmacija.