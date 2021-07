Tožbo je Trump naznanil v New Jerseyju, vložena pa je bila na zveznem sodišču v Miamiju. Pritožil se je, da družbeni mediji nepošteno cenzurirajo konservativna mnenja.

Zakon o dostojnosti v komunikacijah iz leta 1996 podjetjem omogoča odstranjevanje obscenih objav in objav, ki kršijo njihove standarde, dokler to storijo v dobri veri.

Kljub izključitvi iz družbenih medijev Trump nadaljuje s širjenjem svojih trditev o izidih lanskih predsedniških volitev, glede katerih brez vsake podlage trdi, da so mu volitve ukradli s prevaro. Izide so sicer potrdili tudi republikanski državni uradniki, sodišča pa so po vrsti zavračala tožbe njegovih odvetnikov.

Eden od njih, nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani, je zaradi širjenja laži o volitvah celo izgubil dovoljenje za opravljanje pravniškega poklica v državi New York.