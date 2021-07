Po naših neuradnih informacijah se bodo nadzorniki Pošte Slovenija na današnji seji seznanili s poročilom kadrovske komisije NS o izboru novega generalnega direktorja. Ta bo nadomestil Borisa Novaka, ki je pošto vodil od leta 2012 in so ga novi nadzorniki razrešili konec marca. Kadrovsko komisijo NS Pošte Slovenija od letos vodi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član kabineta kmetijskega ministra Jožeta PodgorškaAleš Buležan,v nadzornem svetu so še Franci Mihelič (Nsi), Renko Ervin (SDS), Tomaž Kostanjevec (SMC) in Matjaž Fortič (SMC).

Po neuradnih informacijah, ki nam jih je včeraj potrdilo več virov, je med kandidati, ki so se prijavili za novega šefa pošte, tudi aktualni začasni šef pošte Tomaž Kokot. 33-letni občinski svetnik iz občine Poljčane je član stranke SDS, javnosti pa je postal znan v začetku marca, ko je Slovenski državni holding (SDH) predčasno razrešil štiri nadzornike Pošte Slovenija in imenoval šest novih, med katerimi je (bil, op.p.) tudi Kokot. Z imenovanjem novih nadzornikov se je odprla tudi pot za bliskovito razrešitev Novaka z vrha pošte, na njegovo mesto pa so nadzorniki začasno imenovali kar predsednika nadzornega sveta, kar je postal Kokot. Ta je bil včeraj za naša vprašanja nedosegljiv, neuradno pa je slišati, da naj bi Kokot užival veliko naklonjenost generalnega sekretarja SDS Boruta Dolanca, ki velja tudi za glavnega kadrovnika v največji vladni stranki. Odkar je prevzel vodenje pošte, je Kokotova funkcija nadzornika v družbi začasno zamrznjena.

Kandidaturo za novega šefa pošte nam je včeraj potrdil Bojan Bratkovič. »Res je, kandidiral sem za generalnega direktorja Pošte Slovenija in opravil predstavitev pri kadrovski komisiji nadzornega sveta pošte,« nam je povedal. Bratkovič je kriminalist in je bil del skupine za preiskovanje kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, ki je preiskovala Boška Šrota. Kasneje je Bratkovič odšel v Gorenje, kjer se je ukvarjal z zunanjo trgovino. Kdo so drugi kandidati, nam včeraj ni uspelo izvedeti.

Skladno z aktom o ustanovitvi Pošte Slovenija mora imeti kandidat za člana poslovodstva 7. stopnjo izobrazbe, drugi pomemben pogoj pa je, da mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje.