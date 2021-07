Pahor se bo z drugimi predsedniki držav članic pobude udeležil tudi poslovnega foruma, so navedli v predsednikovem uradu.

Pobuda Tri morja je forum 12 držav članic Evropske unije, ki so geografsko umeščene v srednji in vzhodni Evropi med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem. To so Avstrija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Stalne partnerice pobude so ZDA, Nemčija in Evropska komisija.