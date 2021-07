Predčasno glasovanje poteka od torka, volivci pa lahko svoj glas predčasno oddajo še danes. Volivci lahko glasujejo samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Volišča so večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij, zaradi nekaterih sprememb lokacij volišč pa so se na nekaterih pojavljale težave. Predvsem v Mariboru in Ljubljani, kjer so volišča na novih lokacijah in volivci niso vedeli, kje lahko oddajo svoj glas. Težava je bila tudi v tem, ker mnogi posamezniki ne vedo, v kateri okraj spadajo. V Ljubljani pa je zaradi skupne lokacije za vseh 14 volilnih okrajev na Gospodarskem razstavišču nastala gneča, volivci pa so se pritoževali tudi zaradi slabo označenih volišč.

Drugi dan predčasnega glasovanja, v sredo, je bilo težav tako v Mariboru kot Ljubljani manj.

Prvi dan, torej v torek, je sicer glas oddalo 24.697 volivcev oz. 1,45 odstotka vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo, prvi dan predčasnega glasovanja na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru pred štirimi leti je glasovalo 2541 volivcev oziroma 0,15 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Pred nedeljskim referendumom bo sicer v soboto nastopil volilni molk, v nedeljo pa se bodo odprla volišča po vsej Sloveniji za redno glasovanje. Referendum o noveli zakona o vodah bo potekal na pobudo Gibanja za pitno vodo, ki noveli nasprotuje. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?