Razumljivo je, da se prvemu teniškemu igralcu sveta Novaku Đokoviću, ko po zmagah posluša svojo statistiko, le smeji. Srb se je danes po novi gladki zmagi v Londonu, tokrat je bil s 3:0 v nizih boljši od Martona Fucsovicsa, že 41. uvrstil v polfinale turnirja največje četverice, že desetič v Wimbledonu. »Vselej poudarjam, da me zanima ta trenutek, na preteklost ne morem več vplivati. Vesel sem, da pišem teniško zgodovino. Pri tem uživam in le želim si lahko, da bo to trajalo čim dlje. Rad imam tenis in zdrav način življenja,« je poudaril Novak Đoković.

Zmagovalec 19 turnirjev največje četverice je pohvalil Martona Fucsovicsa. Postal je drugi Madžar, ki se je uvrstil v četrtfinale turnirja za grand slam. Đoković se bo v jutrišnjem polfinalu pomeril z Denisom Šapovalovom, ki je bil v petih nizih boljši od Karena Hačanova. »Denis igra dober tenis, dobro se giblje in igra napadalno. Ampak tudi jaz se gibljem dobro, mar ne?« odgovarja Đoković, ki je danes dosegel že svojo 19. letošnjo zaporedno zmago na turnirjih največje četverice.

Za največje presenečenje današnjih četrtfinalnih dvobojev je poskrbel Hubert Hurkacz. Le slabi dve uri je potreboval Poljak, da je premagal osemkratnega zmagovalca Wimbledona Rogerja Federerja. »Uresničile so se mi sanje, ko sem dosegel svoj največji uspeh in se na osrednjem igrišču pomeril z Rogerjem Federerjem. Da pa sem ugnal otroškega idola, ne morem verjeti,« se je Hubert Hurkacz veselil največjega uspeha kariere. Hurkacz se bo v polfinalu pomeril z Italijanom Matteom Berrettinijem.

V današnjih polfinalnih ženskih dvobojih bosta prvi stopili na igrišče Asleigh Barty in Angelique Kerber. »Živim svoje sanje. Dobre igre kažem na enem najmočnejših turnirjev na svetu, vsaka minuta, preživeta na osrednjem stadionu, je življenjski privilegij. Seveda bom storila vse, kar znam, da bi se moja serija nadaljevala. A če se ne bo, ne bo konec sveta in bom London vseeno zapustila z nasmeškom in nepozabnimi spomini,« je slikovito opisala prva igralka sveta Asleigh Barty. Avstralka je na stavnicah favoritinja, v drugem polfinalnem dvoboju pa ima Arina Sabalenka na papirju več možnosti od Karoline Pliškove.