In če so Indijci znali po vsem svetu izvoziti svojo različico virusa, ni vrag, da ne bodo znali izvoziti tudi zgoraj opisanega modela obračuna z vlado in nesposobnimi ministri, krivimi za presežne okužbe in posledice, ki izvirajo iz tega. Indijce moramo samo še vprašati, kako so dosegli, da so odstopljeni ministri res odstopili, oziroma kako se v ta korak uspešno »prepriča« razne hojse.