Po strelih na novinarja dva priprta

Po napadu na nizozemskega novinarja Petra R. de Vriesa, ki ostaja v kritičnem stanju, je policija priprla 35-letnega poljskega državljana z jugovzhoda Nizozemske in 21-letnega Nizozemca iz Rotterdama. Aretirala ju je nekaj ur po napadu na avtocesti približno 60 kilometrov od Amsterdama. Prijeli so sicer še eno osebo, a so jo nato izpustili.