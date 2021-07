Nepreslišano prof. dr. Barbara Čenčur Curk strokovnjakinja za upravljanje voda

Naši cilji upravljanja voda, cilji zakona o vodah in okvirne vodne direktive so izboljševanje stanja voda in dobro stanje voda. Kakršna koli gradnja na vodnem in priobalnem zemljišču poslabšuje stanje voda. Vsak objekt v javni rabi, to so tudi gostilne in hoteli, dejansko zatesni celoten breg, zahteva protipoplavno varnost, kar je utrditev brežine, in protipoplavne ukrepe. S tem predrugačimo prostor, kjer je bila prej narava, in poslabšamo stanje voda, predvsem ekološko stanje površinskih voda. To priobalno območje namreč predstavlja območje za poplavljanje, biodiverziteto, ima krajinsko vrednost, vegetacija in kamnine na bregu imajo svojo funkcijo, tu med sabo komunicirata površinska in podzemna voda. Če to komunikacijo prekinemo, podzemna voda ne napaja več površinske in imamo večje suše v vodotoku ali obrnjeno. Nedeljski dnevnik