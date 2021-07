Mišo Mrvaljević, generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije: Pogoji za vstop v Slovenijo se spreminjajo iz tedna v teden, zato postajamo nestabilna in nezanesljiva država

Državni zbor je včeraj sprejel interventni zakon za pomoč gospodarstvu in turizmu zaradi posledic epidemije covida-19. »Tega zakona, kar zadeva turizem, ne bi bilo treba sprejemati, saj pomoči turizmu v njem ne vidimo. Sprejeti ukrepi so mlačni, ne naslavljajo problemov in jih predvsem ne rešujejo,« je kritičen Mišo Mrvaljević, generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije.