Potem ko je nemška policija več tednov neuspešno iskala 28-letno Yasemin Gündogan, se je minuli teden obrnila še na javnost. Objavila je njeno fotografijo in pozvala vse, ki imajo kako koristno informacijo o tem, kje bi lahko bila, naj se ji oglasijo. Prav tako tisti z namigi o njenih pajdaših. Gündoganovo namreč povezuje z veliko tatvino, ki se je zgodila maja v podjetju za prevoz denarja in dragocenosti Loomis v Bremnu.

Gündoganova je bila v njem zaposlena, odgovorna je bila za pakiranje gotovine v kasete, ki so jih nato s posebej prirejenimi zaščitnimi vozili razvažali do bankomatov. Usodnega 21. maja pa naj bi namesto v kasete osem milijonov evrov naložila v varnostne vreče in jih dala v zabojnik, namenjen za na odpad. Kot je ugotovila policija, je bil zabojnik nato iz podjetja odpeljan v kombiju, črnem mercedesu vito. Dva dni prej je bil najet v Berlinu, na njem pa so bile nameščene istega dne v Bremnu ukradene registrske tablice. Gündoganova je nato izginila brez sledi, delodajalcu je prijavila bolniško odsotnost. Izginotje denarja so ugotovili šele čez štiri dni. Mercedes vito pa se je spet pojavil na dvorišču podjetja, kjer je bilo najet.

Sanje o razkošnem življenju

Preiskovalci so doslej prijeli eno osebo, neuradno pa je slišati, da jih je bilo verjetno vpletenih še veliko več. Policija je namreč prepričana, da ima opraviti z organiziranim kriminalom, čeprav podrobnosti ne razkriva. Odkar se je obrnila na javnost, nemški mediji ne prenehajo brskati po Yaseminini preteklosti. Poimenovali so jo lepa tatica. Kot pišejo, je 28-letnica s turškimi koreninami odrasla v okrožju Tenever, ki v Bremnu velja za problematično. Tudi sicer Bremen spada med območja v Nemčiji s porastom tako imenovanega klanskega kriminala, v katerega so vpletene združbe iz Turčije in Bližnjega vzhoda. Yasemin je donedavna živela z 19-letno sestro in materjo, ki dela kot voznica avtobusa. Po pisanju medijev se je Yasemin v varnostnem podjetju zaposlila prek očeta, ki tam dela kot voznik, bil pa je tudi dostavljalec. Družina je pretresena nad dogajanjem. »Tega enostavno ne moremo več prenašati,« je za RTL povedal oče osumljenke, ki ji grozi do deset let zapora.

Yaseminin prijatelj iz šolskih dni je za Bild povedal, da je že kot otrok želela biti lepa in bogata. Nosila je oblačila iz poceni trgovin in sanjala o razkošnem življenju. Nekateri trenutno dogajanje povezujejo z njenim prejšnjim delovnim mestom. Do leta 2014 je bila namreč zaposlena v baru Ocean 27 v bližini glavne bremenske železniške postaje, ki naj bi deloval pod okriljem velike kriminalne družine. Mediji se sprašujejo, ali je bila morda v ljubezenski zvezi s kom, ki je povezan s tem lokalom. In ugibajo, ali je sama skovala načrt za rop ali je bila v to prisiljena. Šolski prijatelj je izjavil, da »ni dovolj bistra«, da bi kaj takega izpeljala sama. Mediji pa špekulirajo, ali se morda skriva pri sorodnikih v Turčiji.